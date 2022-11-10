Происшествия

Свыше 20 взрывоопасных предметов нашли у невельской деревни

22 взрывоопасных предмета нашли у деревни Рудицы Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Вблизи населённого пункта обнаружены: артиллерийский снаряд калибра 122 мм, четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм, пять снарядов калибра 45 мм, три снаряда калибра 30 мм, шесть минометных мина калибра 82 мм и три ручных гранаты Ф-1.

Для идентифицикации объектов на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.