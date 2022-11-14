Происшествия

Убийцу матери приговорили к лишению свободы в Дновском районе

47-летнего жителя Дновского района приговорили к лишению свободы за убийство матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

С 27 по 28 сентября 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов в деревне Замошки Дновского района, из личной неприязни к своей матери, возникшей в ходе ссоры, нанёс последней несколько ударов рукой и ногой в область головы и тела, после чего выхватил из её руки нож, и не менее одного раза ударил им в область грудной клетки. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.