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Происшествия

Почти миллион рублей отдала псковичка за «спасение» дочери

15.11.2022 12:54|ПсковКомментариев: 0

Пенсионерка в Пскове стала жертвой мошенников и отдала почти миллион рублей за «спасение дочери». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

14 ноября жительнице областного центра 1938 года рождения позвонил незнакомец, который сообщил, что ее дочери грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. Чтобы решить проблему, он потребовал срочную финансовую поддержку. Желая помочь дочери, пенсионерка передала 900 тысяч рублей прибывшему к ней по месту жительства курьеру. Только после этого она решила все-таки созвониться с дочерью, чтобы узнать подробности случившегося. Выяснилось, что ни в какие ДТП она не попадала.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Теги: #происшествие #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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