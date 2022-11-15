Происшествия

Опочанка заплатит штраф за оскорбление кассира по национальному признаку

46-летняя жительница Опочки заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей за оскорбление человека по национальному признаку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 13 февраля 2022 года женщина в одном из сетевых магазинов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне личной неприязни к работавшему в указанном магазине мужчине-кассиру, в присутствии посторонних людей высказала в его адрес ряд грубых нецензурных ругательств, с упоминанием его национальности, унизив человеческое достоинство.

Опочецкий районный суд Псковской области признал женщину виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ.