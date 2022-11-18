Происшествия

Иностранцы из Африки и Азии пытались незаконно пересечь границу РФ в Псковской области

Три попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранцами пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

В Печорском районе пограничники задержали в общей сложности четырёх иностранцев, выходцев из стран Северной Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, которые пытались незаконно проникнуть в сопредельное государства, чтобы убытыть в страны Евросоюза.

Всех правонарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории

Российской Федерации. В настоящее время они находятся в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению.