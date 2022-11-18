Происшествия

Жителя Палкинского района будут судить за отдых в чужом доме

42-летнего жителя Палкинского района могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, совершённое против воли проживающего в нём человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В сентябре в вечернее время суток обвиняемый решил выпить спиртного и отдохнуть. В данных целях мужчина, сорвав замки, проник в чужой дом, где и исполнил задуманное, чем нарушил конституционное право людей, проживающих в указанном доме, на неприкосновенность жилища.

Санкция статьи обвинения (часть 1 статьи 139 УК РФ) предусматривает альтернативные виды наказания в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительных работ на срок до одного года.