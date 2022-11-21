Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
«Самовар» русское застолье
о работе ЛДПР и партийных инициативах
поддержка мобилизованных членов профсоюза
новогодние корпоративы
Электронная транспортная накладная
о переходе на четырёхдневку
Господин Рейтингомер
борьба с наледью
Бранч в «Покровском»
рост тарифов
Цифровая гигиена для детей
МакSим в Пскове
оборудование и кадры в санаториях
 
 
 
ещё Происшествия 21.11.2022 18:390 Мошенник из Москвы предстанет перед судом за обман псковских пенсионеров 22.11.2022 12:440 ФСБ выявила нелегальных «оружейников» в Псковской области 22.11.2022 12:220 Полузамёрзшего псковича отыскал в лесу пёс Форсаж 22.11.2022 12:090 Порховский суд отправил в колонию 26-летнего убийцу трёх щенков 22.11.2022 11:140 Телевизор и кухонные принадлежности стали добычей воров в Великих Луках 22.11.2022 10:050 Женщина подозревается в сбыте суррогата в Новоржеве
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:074 Николая Валуева госпитализировали в Москве 16.11.2022 10:579 Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области 19.11.2022 14:080 В ходе СВО погиб заместитель начальника штаба 76-й дивизии Сергей Никулин - ВДВ 15.11.2022 10:320 Остановите конвейер смерти! 21.11.2022 17:141 Рейтингомер: визит министра, ошибки военкома и новый скандал в ПсковГУ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Порховский суд отправил в колонию 26-летнего убийцу трёх щенков

22.11.2022 12:09|ПсковКомментариев: 0

Ранее неоднократно судимого 26-летнего мужчину, который выбросил четырёх щенков с балкона пятого этажа в Порхове, отправили в колонию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: приют «Добрый» / «ВКонтакте»

15 марта подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в своей квартире в Порхове. Жестоко обращаясь с накануне подобранными им в подвале дома щенками, мужчина схватил одного из них и ударил его ножом в шею, а после выбросил всех щенков с балкона пятого этажа, в результате чего трое из них погибли.

Подсудимый полностью признал вину, от дачи показаний в суде, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ, отказался.

Порховский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. С учётом наказания по предыдущему приговору, окончательно определено к отбытию 3 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Теги: #Порхов #суд #собаки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?
В опросе приняло участие 66 человек
Сюжет: Зверские нравы: факты жестокого обращения с животными в Псковской области Порховский суд отправил в колонию 26-летнего убийцу трёх щенков Полиция опросила свидетелей жестокой расправы над собакой в Пыталово Полиция проводит проверку по факту сообщений об убийстве собаки в Пыталово «Берет котят на Avito и ест их»: великолукские зооволонтеры подозревают мужчину в убийстве питомцев Мужчина застрелил соседского пса в Псковской области Великолукскому живодёру планируют вынести приговор в ноябре В Острове устанавливают причину гибели собаки в зооприюте В островском приюте для собак украли инвентарь, корм и убили пса Избитого и выкинутого на свалку щенка пытаются спасти в Псковской области Выбросившему кота с пятого этажа великолучанину грозит до пяти лет колонии Лебединая песня Неизвестные стреляли по стае лебедей на великолукском пруду «Навешала на шею кирпичей»: собаку утопили в бочке в Себежском районе Опочанин грозился застрелить приютскую собаку из-за ее «испорченности» Прокуратура направила в полицию информацию о повешенных на пуповину котятах в Новосокольниках В Новосокольниках неизвестный связал котят пуповиной и оставил висеть на дереве «В пакете лежит мертвая кошка»: в соцсетях появилось видео с псковским живодером Полиция проводит проверку по факту убийства кошки в Пскове Пскович-живодер выбил глаз кошке перед ее умерщвлением В Пскове живодер несколько раз скинул кошку в мусоропровод В Псковском районе агрессивный пес чуть не загрыз собаку, с которой гулял ребенок Порховский убийца щенков предстанет перед судом Неизвестный расстрелял нескольких котов в Пустошке Великолучанин выбросил кота из окна пятого этажа и добил его ногами В Гдовском районе прекратили уголовное дело по факту убийства собак Живодеры разрисовали собаку в Пскове Неизвестные в Острове выбросили новорожденных щенков в завязанном пакете Журавль с перебитыми ногами находится на грани жизни и смерти в псковском питомнике Журавля с простреленными ногами заметили под Псковом Неизвестный убил собаку в микрорайоне Псковкирпич Локнянская полиция начала проверку после публикации в СМИ фотографии повешенной собаки Неизвестные повесили собаку в локнянской деревне Убийца щенков в Порхове стал фигурантом уголовного дела Прокуратура организовала проверку по факту убийства животных в Порхове Щенков выбросили из окна пятиэтажки на детскую площадку в Порхове Пакет с живыми котятами выбросили в мусорный бак в Пскове Убийца собак в Гдовском районе оказался госохотинспектором Полиция нашла подозреваемого в убийстве собак в Гдовском районе Псковичка выкинула собаку у ворот зооприюта после ссоры с мужем Прокурор Псковской области прокомментировал расстрел собак в Гдовском районе Уголовное дело возбудили в Гдовском районе по факту убийства трех собак В Пскове нашлись хозяева прикованной к стене сарая собаки Губернатор призвал наказать виновных в убийстве трех собак в Гдовском районе Полиция не стала возбуждать дело по факту убийства собак в Гдовском районе В Сети запустили петицию с призывом наказать убийц собак в Гдовском районе Псковичи в соцсетях обсуждают судьбу прикованной в сарае собаки Неизвестный расстрелял в Гдовском районе трех собак Расстрелом уток ради развлечения возмущены жители Пустошкинского района Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Пскове Неизвестные выкинули собаку и семь щенков на Октябрьском проспекте в Пскове В Псковской области пытались утопить в болоте семь щенков В Пскове прокуратура проводит проверку по сообщению о доставке в приют котов в мешках «Цеплялись за жизнь из последних сил»: в псковский зооприют привезли 15 котов в мешках Новоржевец неделю держал собак в сарае без воды и еды Овчарку, запертую на балконе, приютили зоозащитники В Палкино полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой Генпрокуратуру просят проверить соблюдение закона о защите животных в регионах В Невельском районе продолжается расследование убийства собаки Расправившийся с псом своей соседки невельчанин заявил о случайном убийстве Михаил Ведерников уверен, что дело убитого пса Пифа будет доведено до суда Собачья жизнь - собачьи законы Хозяйка убитого пса Пифа расплакалась, узнав о возбуждении уголовного дела Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе Прокуратура отменила решение невельских дознавателей не возбуждать дело по факту убийства собаки Псковский губернатор выступил за ужесточение закона об обращении с животными Фотофакт: В Пскове жестоко убили бобра. 18+ Хозяйке убитой в Невельском районе собаки вновь отказали в возбуждении уголовного дела Полиция проведет проверку по факту травмирования собаки в Псковском районе Неизвестные подстрелили дробью собаку в Псковском районе Убийство собаки в Невельском районе остается на контроле - Ведерников Прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки в Сигово Областная прокуратура проведет проверку по факту убийства собаки в Невельском районе Александр Козловский взял на личный контроль расследование гибели пса в Невельском районе В Невельском районе мужчина убил собаку соседки, но это не посчитали жестоким обращением с животными Александр Козловский проконтролирует расследование гибели собаки в Великих Луках Скандал в «Зоозащите»: бывшие соратники обвиняют руководство в массовом усыплении собак
22.11.2022, 12:440 ФСБ выявила нелегальных «оружейников» в Псковской области 22.11.2022, 12:370 Редкие предметы передали псковские таможенники Минкульту 22.11.2022, 12:350 «Беседка»: Об итогах работы Псковского филиала «Почты России». ВИДЕО 22.11.2022, 12:260 Мозаику на стене дома на Запсковье предложили закрасить муралом
22.11.2022, 12:220 Полузамёрзшего псковича отыскал в лесу пёс Форсаж 22.11.2022, 12:190 15 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области 22.11.2022, 12:110 Необычный симптом повышенного холестерина назвали россиянам 22.11.2022, 12:090 Порховский суд отправил в колонию 26-летнего убийцу трёх щенков
22.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах работы Псковского филиала «Почты России» 22.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 ноября 22.11.2022, 11:590 Исполнилось 150 лет со дня рождения писавшей о Пскове Маргариты Ямщиковой 22.11.2022, 11:492 26-летнему псковичу с подозрением на инсульт в больнице дали таблетку и отправили домой
22.11.2022, 11:450 «Собственной персоной»: Борис Елкин о кадровых перестановках и новой структуре администрации Пскова 22.11.2022, 11:430 Более 40% псковских родителей поддерживают введение единого стандарта формы в школе – эксперты 22.11.2022, 11:420 Ещё один человек в Псковской области умер от коронавируса 22.11.2022, 11:400 Псковское предприятие «Горводоканал» перешло на работу в усиленном режиме
22.11.2022, 11:350 День сыновей отмечают в мире 22 ноября 22.11.2022, 11:340 Сбербанк и сеть магазинов Fix Price запустили SberPay QR 22.11.2022, 11:320 Водитель автомобиля Lada погиб после столкновения с грузовиком в Дновском районе 22.11.2022, 11:270 Законопроект о новом подходе к организации летнего отдыха детей рассмотрят в областном Собрании
22.11.2022, 11:220 Индия отменила все ковидные ограничения на въезд 22.11.2022, 11:210 МЧС запретило псковичам согреваться алкоголем при переохлаждении 22.11.2022, 11:190 Зарину Догузову сняли с поста главы Ростуризма, ей предложили другую работу 22.11.2022, 11:140 Телевизор и кухонные принадлежности стали добычей воров в Великих Луках
22.11.2022, 11:120 Сбои происходят в работе горячей линии Минобороны из-за большого числа звонков 22.11.2022, 11:090 «Лига справедливости»: Банкротство наследственной массы 22.11.2022, 11:090 Почти на 10% сократилось производство скота и птицы на убой в Псковской области 22.11.2022, 11:062 Названы минусы потенциальной индексации пенсий работающим
22.11.2022, 10:560 Сообщения о минировании школ в Великих Луках оказались ложными 22.11.2022, 10:511 Внучка ищет информацию о дедушке-полковнике в Псковской области 22.11.2022, 10:501 Водитель Chevrolet при повороте столкнулся с автомобилем в Пскове 22.11.2022, 10:410 Специалистов транспортной и дорожной отраслей отметили региональными наградами в Пскове
22.11.2022, 10:390 Новый туристический кластер появится в Мурманской области благодаря данным МегаФона 22.11.2022, 10:360 Круглосуточная уборка снега ведётся в Пскове. ВИДЕО 22.11.2022, 10:280 «Беседка»: Об итогах работы Псковского филиала «Почты России» 22.11.2022, 10:211 Активных граждан приглашают развивать динамическую стрельбу в Псковской области
22.11.2022, 10:140 Инкассаторская машина вылетела в кювет и перевернулась в Гдовском районе 22.11.2022, 10:110 Комитет Госдумы одобрил законопроект о льготном НДФЛ при продаже земли для улучшения жилищных условий 22.11.2022, 10:050 Женщина подозревается в сбыте суррогата в Новоржеве 22.11.2022, 10:000 «Унесли прямо от дома!»: волки загрызли собаку жителя пушкиногорской деревни
22.11.2022, 09:540 Стипендии псковских студентов повысили из-за инфляции 22.11.2022, 09:500 До 100 тысяч рублей готовы платить бухгалтерам в Псковской области – аналитики 22.11.2022, 09:460 КамАЗ насмерть задавил десятилетнюю девочку в России 22.11.2022, 09:450 Кандидатов на должность главы Пушкиногорского района пригласили на жеребьёвку
22.11.2022, 09:411 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе 22.11.2022, 09:400 Полицейский разбился насмерть, упав с эскалатора в торговом центре 22.11.2022, 09:300 Студентам-сиротам предлагают предоставить бесплатную юрконсультацию 22.11.2022, 09:160 Работодатели рассматривают россиянок на позиции, которые ранее считались «мужскими» – аналитики
22.11.2022, 09:000 Индивидуальных предпринимателей предлагают не допускать к изготовлению лекарств в России 22.11.2022, 08:570 МЧС проверяет сообщение о заложенных бомбах в школах Великих Лук 22.11.2022, 08:570 ЧМ в Катаре снова раздражает: проблемы во всем 22.11.2022, 08:410 Псковские волейболистки заняли второе место на межрегиональном турнире в Карелии
22.11.2022, 08:250 Юрист предостерёг россиян от взятия кредитов для родственников 22.11.2022, 08:180 Съёмки кулинарного трэвел-шоу завершились в Псковской области 22.11.2022, 08:000 Россияне стали больше пить крепкое пиво 22.11.2022, 07:450 Пскович пытался заколоть знакомого в Летнем саду
22.11.2022, 07:302 Финансист раскрыла способ накопить на старость 22.11.2022, 07:160 Чемпионат и первенство города по рукопашному бою прошли в Пскове 22.11.2022, 07:000 Эксперты рассказали об особенностях удаленной работы в России 21.11.2022, 22:150 82-летний великолучанин взял два призовых места на Кубке России по плаванию
21.11.2022, 22:100 Судебные приставы провели лекции о правовой помощи детям в Псковской области 21.11.2022, 22:070 Жителя Порхова с алкогольной зависимостью лишили водительских прав 21.11.2022, 22:000 Псковские многодетные семьи предупредили об изменении срока мер соцподдержки 21.11.2022, 21:570 Юные псковичи смогут принять участие в олимпиаде «Безопасные дороги» 
21.11.2022, 21:500 Опыт воспитания детей помогает в работе каждому второму россиянину - опрос 21.11.2022, 21:430 Псковский проект по созданию музея истории оккупации представят на международном форуме 21.11.2022, 21:410 Российский диетолог поделился секретами правильного гарнира 21.11.2022, 21:300 Акция «В музей вместе с мамой» пройдёт в Пскове
21.11.2022, 21:180 Более трёх тонн макулатуры собрали в Пушкиногорском районе 21.11.2022, 21:090 Россиянам назвали пять идей для осенних блюд из шампиньонов 21.11.2022, 20:570 Псковский региональный ресурсный центр добровольчества сменил статус 21.11.2022, 20:410 В России создали новое поколение бетона с добавлением агроотходов
21.11.2022, 20:201 Псковские рыбаки продолжают делиться уловом в Сети 21.11.2022, 19:570 В «Черную пятницу» билайн предложил скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары 21.11.2022, 19:542 Скончался раненный в зоне СВО псковский священник Александр Цыганов 21.11.2022, 19:430 Сергей Вострецов стал сопродюсером фильма «Квест»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru