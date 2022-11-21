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Порховский суд отправил в колонию 26-летнего убийцу трёх щенков

Ранее неоднократно судимого 26-летнего мужчину, который выбросил четырёх щенков с балкона пятого этажа в Порхове, отправили в колонию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: приют «Добрый» / «ВКонтакте»

15 марта подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в своей квартире в Порхове. Жестоко обращаясь с накануне подобранными им в подвале дома щенками, мужчина схватил одного из них и ударил его ножом в шею, а после выбросил всех щенков с балкона пятого этажа, в результате чего трое из них погибли.

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Подсудимый полностью признал вину, от дачи показаний в суде, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ, отказался.

Порховский районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. С учётом наказания по предыдущему приговору, окончательно определено к отбытию 3 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.