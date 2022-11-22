Происшествия

Застолье в себежской Идрице закончилось кражей денег из куртки гостя

Жительницу посёлка Идрица Себежского района подозревают в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 20 ноября потерпевший, 54-летний местный житель, пришёл в гости к знакомой. После застолья в компании мужчина обнаружил, что у него из кармана куртки исчезли 10 тысяч рублей. Оказалось, деньги украла его знакомая, на них она приобрела себе сотовый телефон и спиртное. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Подозреваемая - безработная жительница посёлка Идрица, женщина 1973 года рождения, ранее уже судимая за кражу.

В настоящее время в отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УКРФ (кража).