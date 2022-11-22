Происшествия

Жилой дом сгорел в порховской деревне из-за аварийного состояния электропроводки

Жилой дом и две хозяйственные постройки сгорели в Псковской области 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 14:00 в ведомство сообщили о возгорании в деревне Крюково Порховского района. Из-за аварийного режима работы электропроводки сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти от возгорания соседний жилой дом.

Кроме того, в 20:20 на улице Лесной в СНТ «Черняковицы» выгорела изнутри хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.