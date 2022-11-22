Происшествия

Пскович разбил стекло пассажирского автобуса из рогатки и лишился свободы

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за хулиганство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

29 апреля мужчина, ранее судимый за уголовные преступления разной степени тяжести, находился недалеко от привокзальной площади в Пскове в салоне автомобиля вместе со своими друзьями. Подсудимый взял рогатку и выстрелил в стекло пассажирского автобуса, разбив его.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.