Происшествия

Житель Дедовичского района торговал наркотиками вместе с сожительницей и попал в суд

Жителя Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за продажу и приобретение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Предварительным следствием и судом установлено, что 21 мая подсудимый и его сожительница, ранее осуждённая за аналогичные преступления, сбыли наркотическое средство общей массой не менее 0,25 г.

Месяц спустя они при аналогичных обстоятельствах сбыли этому же человеку, выступающему в роли закупщика при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», наркотическое средство общей массой не менее 0,36 г.

В этот же день сотрудники полиции при обыске в жилище подсудимого обнаружили и изъяли из незаконного оборота наркотическое средство общей массой не менее 0,993 г.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

По совокупности преступлений, с применением статьи 64 УК РФ, мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.