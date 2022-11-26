Происшествия

Великолучанин попался на фиктивной регистрации иностранца

Великолучанин 1987 годов рождения подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, безработный мужчина фиктивно зарегистрировал в Великих Луках двух граждан Республики Таджикистан. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации наказывается в соответствии со статьей 322.3 УК РФ.