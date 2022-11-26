Происшествия

Бездомный вор пытался украсть машинку для стрижки волос из псковской парикмахерской

Мужчина пытался похитить машинку для стрижки волос и туалетную воду из псковской парикмахерской 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 26 ноября в одну из парикмахерских на Октябрьском проспекте путем отжатия дверного оконного блока проник неизвестный. Получив сообщение о произошедшем, на место происшествия незамедлительно выехал экипаж патрульно-постовой службы полиции.

Злоумышленник был задержан непосредственно на месте преступления. По имеющимся данным, он собирался похитить машинку для стрижки волос и туалетную воду. Подозреваемым оказался 52-летний безработный мужчина без определенного места жительства, ранее уже судимый за кражу.

В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого устанавливается возможная причастность задержанного к совершению и других противоправных деяний.