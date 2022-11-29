Происшествия

Пскович отметил своё 18-летие и условное осуждение новыми преступлениями

Двух молодых людей в возрасте 17 и 18 лет в Пскове могут привлечь к уголовной ответственности за кражу и угон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

По версии следствия, в ночь на 16 мая один из обвиняемых отмечал своё совершеннолетие по месту жительства на улице Карла Маркса в Пскове. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вышел из квартиры на лестничную площадку, где увидел чужой велосипед и похитил его.

В ночь на 2 июня он же, находясь в состоянии алкогольного опьянения по случаю получения условного наказания за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, совместно с несовершеннолетним подельником угнал два легковых автомобиля на улицах Красноармейской и Петровской в Пскове. Угоны закончились дорожно-транспортными происшествиями: наездом на дерево и другой автомобиль.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.