Происшествия

Незаконное перемещение холодного оружия пресекли псковские таможенники

Сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Лудонка» (Пыталовский район) обнаружили в личных вещах гражданина России, выезжающего в Латвию, телескопическую металлическую дубинку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Мужчина, имеющий вид на жительство в Латвийской Республике, не декларировал и не предъявлял таможенному контролю перемещаемый товар.

При осмотре личных вещей гражданина внимание таможенников привлек необычный предмет – телескопическая металлическая дубинка с черной резиновой ручкой, предположительно, бывшая в употреблении. На дубинке отсутствовали маркировка и иные опознавательные знаки. В закрытом положении длина составила 25,5 см, в раскрытом – 65,5 см, общий вес – 560 грамм.

Экспертиза подтвердила, что представленный на исследование объект является металлической телескопической дубинкой, изготовленной промышленным способом, и относится к категории холодного оружия ударно-раздробляющего действия. Перемещение этой категории товаров через таможенную границу ЕАЭС без специального разрешения запрещено.

В отношении мужчины ведется административное производство по статьям 16.2.1 и 16.3 КоАП РФ.