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Подозреваемого в убийстве 19-летней давности заключили под стражу в Псковской области

02.12.2022 16:56|ПсковКомментариев: 0

Подозреваемого в убийстве 19-летней давности заключили под стражу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК РФ по Псковской области расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения в 2003 году жителя одного из населенных пунктов на острове в Псковском озере.

Длительное время данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась.

В феврале этого года уголовное дело заслушал и поставил на контроль заместитель председателя СК России Александр Клаус. Он дал указания о выполнении по делу определенных следственно-оперативных мероприятий. 

Уголовное дело изучили сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия по СЗФО (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Они оказали методическую и практическую помощь в расследовании.

В результате совместной работы следственных органов и уголовного розыска УМВД России по Псковской области по отработке различных версий произошедшего удалось выйти на трех мужчин, в доме одного из которых было совершено это убийство.

В октябре 2003 года потерпевший находился в гостях в компании трех обвиняемых. Между ними произошел спор из-за женщины. В результате конфликта один из обвиняемых повалил его на пол, а двое других связали ему руки ремнем за спиной. После чего они поочередно нанесли множество ножевых ранений в область шеи. Затем, чтобы скрыть следы убийства, они обернули тело в покрывало, погрузили в лодку и вывезли в акваторию Псковского озера. Там они привязали камень к потерпевшему и утопили.

В настоящее время в Санкт-Петербурге по уголовному делу в процессуальном порядке задержали последнего третьего фигуранта. Ему предъявили обвинение в квалифицированном убийстве по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования.

Теги: #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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