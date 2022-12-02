Происшествия

Псковские пенсионеры передали мошенникам более 800 тысяч рублей

Псковские пенсионеры вновь пострадали от рук мошенников и передали курьерам в общей сложности 865 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 1 декабря четырем жителям областного центра, 1925, 1940, 1942 и 1948 годов рождения, позвонили неизвестные лица. Они сообщили, что дочь, внук, внучка и знакомая этих псковичей за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. Злоумышленники предложили решить возникшие проблемы путем финансовой поддержки. Пенсионеры, поддавшись на ухищрения мошенников, передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам в общей сложности 865 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что пожилых горожан лица обманули. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.