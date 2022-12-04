Происшествия

Пенсионерка погибла при пожаре в доме у Чудского озера

Пенсионерка погибла при пожаре в доме в деревне Устье Гдовского района 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на пульт управления поступило в 9:34. В двухэтажном доме одна из квартир выгорела изнутри. Там же было обнаружено тело хозяйки – женщины 1934 года рождения. В двух других квартирах огонь повредил пол и стену. Причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в этот день в 18:10 в деревне Елагино Островского района сгорел жилой дом. Причиной также стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. В деревне Вадрино Палкинского района в 20:21 произошло возгорание жилого дома из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в жилой дом. Огонь повредил кровлю по всей площади. В 7:42 в Порхове на улице Коминтерна, 35 А из-за неисправности печи произошло возгорание в бане. Огонь повредил потолочное перекрытие.

Также за сутки в Невеле на улице Энгельса, 14 на контейнерной площадке огнем поврежден пластиковый контейнер. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. В 23:05 в Кунье на улице Дзержинского, 104 в двухэтажном бесхозном строении на втором этаже сгорел мусор из-за неосторожного обращения с огнем.