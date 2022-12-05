Происшествия

Пскович заколол отца в пьяной ссоре

Псковича подозревают в убийстве отца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Фото: СУ СК России по Псковской области

3 декабря в правоохранительные органы сообщили об обнаружении в одной из квартир города тела хозяина с множественными ножевыми ранениями.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

По версии следствия, к преступлению причастен 39-летний сын потерпевшего, который в тот день употреблял с ним спиртные напитки. В ходе ссоры он схватил нож и нанес отцу множество ударов, один из которых пришелся в область грудной клетки. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемого задержали.