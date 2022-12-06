Происшествия

Разрушителями летней сцены в порховском парке оказались школьники

Разрушителями летней сцены в порховском парке оказались школьники. Об этом сообщил глава района Юрий Семёнов в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Юрий Семёнов / Telegram

«В городе идет обсуждение акта вандализма, совершенного подростками в парке. Я думаю, что страна должна знать своих "героев". Благодаря видеокамерам личности подростков установлены. Намеренно не публикуем их лица, но родителям предлагаю узнать своих чад», – отметил глава района.

Он также добавил, что ими оказались ученики местных школ.

Обращения по данному факту направили в полицию и прокуратуру.