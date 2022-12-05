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Разломавших сцену вандалов удалось установить в Порховском районе

05.12.2022 17:04|ПсковКомментариев: 0

Разломавших сцену вандалов удалось установить в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото здесь и далее: администрация Порховского района

«Благодаря установленным в парке камерам видеонаблюдения, удалось зафиксировать личности юных вандалов, которые накануне разломали установленную сцену», - рассказали в администрации.

Администрация Порхова уже подала соответствующее заявление в полицию о привлечении подростков к административной ответственности.

«Постараемся, чтобы нарушители или их законные представители ответили по всей строгости закона», - заключили в администрации.

Теги: #вандализм #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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