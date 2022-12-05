Разломавших сцену вандалов удалось установить в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
Фото здесь и далее: администрация Порховского района
«Благодаря установленным в парке камерам видеонаблюдения, удалось зафиксировать личности юных вандалов, которые накануне разломали установленную сцену», - рассказали в администрации.
Администрация Порхова уже подала соответствующее заявление в полицию о привлечении подростков к административной ответственности.
«Постараемся, чтобы нарушители или их законные представители ответили по всей строгости закона», - заключили в администрации.