Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Есть работа
новогодние корпоративы
лонгрид кушать подано
борьба с наледью
проект бюджета Пскова
Господин Рейтингомер
Газ в быту
Новая «Пчёлка» в Пскове
рост тарифов
Новогодняя акция на Geely
FAQ передача показаний
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Кофейни и пекарни в Пскове
Бюджет по 15 округу на 2023 год
Цифровая гигиена для детей
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Происшествия 09.12.2022 11:200 Многодетные псковичи попали в суд за совершение свыше 270 наркопреступлений 10.12.2022 11:340 Более шести миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области 09.12.2022 21:450 Кража ноутбука обернулась для жителя Дедовичей лишением свободы 09.12.2022 14:590 Пожилая великолучанка не могла найти свой дом и попала в больницу 09.12.2022 12:190 Великолучанин обменял почти 400 тысяч рублей на билеты «банка приколов» 09.12.2022 11:200 Многодетные псковичи попали в суд за совершение свыше 270 наркопреступлений
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:060 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 07.12.2022 10:030 Водитель Renault врезалась в полицейский автомобиль в Пскове, пострадали дети 07.12.2022 11:067 Комитет по тарифам объяснил подорожание проезда в автобусах в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Более шести миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области

10.12.2022 11:34|ПсковКомментариев: 0

Более шести миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района позвонили неизвестные лица. Они представились банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили им, что, якобы, во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов необходимо срочно перечислить денежные средства на «безопасные счета».

Одной пожилой женщине сообщили, что ее дочери будто бы грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. И ей незамедлительно требуется финансовая помощь.

Потерпевшие обратились в полицию. По данным происшествиям возбудили уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Теги: #мошенники #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы уборкой дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 259 человек
10.12.2022, 11:510 Псковичи получили медали на кубке мира по тхэквондо ИТФ 10.12.2022, 11:340 Более шести миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области 10.12.2022, 11:270 Каждая вторая компания в Пскове собирается дарить новогодние подарки − опрос 10.12.2022, 10:550 Выставку работ по сюжетам греческой мифологии представят в Пскове
10.12.2022, 10:380 Международный день прав человека празднуют 10 декабря 10.12.2022, 10:190 Стало известно, когда откроют каток в Финском парке Пскова 10.12.2022, 10:010 Законодатели предложили отменить мораторий на проверки бизнеса 10.12.2022, 09:450 Красота неизбывная: симфония фресок впервые прозвучала для псковичей
10.12.2022, 09:380 Работы по уборке снега в Пскове продолжались всю ночь 10.12.2022, 09:200 Торговые центры города приготовили мероприятия для псковичей 10.12.2022, 09:000 Всемирный день футбола отмечают 10 декабря 09.12.2022, 23:000 Юные музыканты из Псковской области выступили в Музее Победы на Поклонной горе
09.12.2022, 22:390 Псковские полицейские организовали профориентационные уроки 09.12.2022, 22:310 Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики 09.12.2022, 22:310 Псковские школьники примут участие в первом съезде Российского движения детей и молодежи 09.12.2022, 22:180 Сотрудники Следственного комитета посетили Псковский детский дом
09.12.2022, 22:150 Минюст признал иноагентом игрока «Что? Где? Когда?» 09.12.2022, 22:000 Ступени древней лестницы обнаружили в большой звоннице Псково-Печерского монастыря 09.12.2022, 21:450 Кража ноутбука обернулась для жителя Дедовичей лишением свободы 09.12.2022, 21:410 Петербургские учёные создали уникального робота-художника
09.12.2022, 21:230 Победителей конкурса социальной рекламы «Твой выбор» наградили в Пскове 09.12.2022, 21:120 Диетолог назвал пять простых правил для лёгкого похудения 09.12.2022, 21:000 Гала-концерт областного фестиваля «Мы из будущего» состоится 17 декабря 09.12.2022, 20:550 Хорватия победила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре
09.12.2022, 20:510 Последнее заседание действующего состава Общественного совета состоялось в псковском УМВД 09.12.2022, 20:400 В России упростят процедуру получения грантов для сельхозкооперативов 09.12.2022, 20:360 Пушкиногорская школа искусств отметила 70-летие 09.12.2022, 20:260 Лекция о древнерусском деревянном зодчестве пройдёт в Пскове
09.12.2022, 20:110 Хранить домашние консервы в холодильнике посоветовали псковичам в Роспотребнадзоре 09.12.2022, 20:000 Псковские следователи почтили память Героев Отечества 09.12.2022, 19:490 Учащиеся Писковской школы узнали об истории принятия декларации прав человека 09.12.2022, 19:420 Речи о дополнительной мобилизации не идет - Путин
09.12.2022, 19:380 Российские компании смогут не раскрывать финансовую отчетность до июля 2023 года 09.12.2022, 19:240 Вкусно жить не запретишь: как многодетная псковичка реализовала себя в создании сладостей и сыров 09.12.2022, 19:230 Доберман не смог пересечь границу России в Псковской области из-за отсутствия прививки от бешенства 09.12.2022, 19:220 «Дабришутинг»: Сезонные заболевания, минимальная зарплата и нетрадиционные ценности. ВИДЕО
09.12.2022, 19:120 Председатель облсовпрофа поздравил жителей региона с Днём Героев Отечества 09.12.2022, 19:040 Премьера «Симфонии псковских фресок» состоялась в Пскове 09.12.2022, 18:480 Проект ГК «Титан» «Экосуббота» вошёл в топ лучших экологических практик за 2022 год 09.12.2022, 18:330 Английские переводы пушкинских стихов, написанных в Михайловском, публикует «Русская виртуальная библиотека»
09.12.2022, 18:280 Псковичам стало проще рассказывать о красотах Северного Кавказа в Сети 09.12.2022, 18:150 Выставку о послевоенном восстановлении памятников архитектуры открыли в Пскове 09.12.2022, 18:001 Участок дороги в Порховском районе ввели в эксплуатацию 09.12.2022, 17:540 Михаил Ведерников помог решить ряд острых вопросов по поддержке граждан с ОВЗ
09.12.2022, 17:520 «Дом Советов»: Андрей Козлов о поддержке аграриев, развитии сельских территорий и борьбе с борщевиком. ВИДЕО 09.12.2022, 17:500 Вышитую карту Псковской области покажут 12 декабря 09.12.2022, 17:430 Условия для благоустройства территории создают в псковской Тямше 09.12.2022, 17:331 Почти 80% россиян уверены, что у молодёжи есть возможность реализовать себя – ВЦИОМ
09.12.2022, 17:260 Андрей Козлов о бюджете Псковской области на 2023 год и развитии сельского хозяйства 09.12.2022, 17:230 Почти 400 тысяч туристов посетило Псковскую область за 11 месяцев 09.12.2022, 17:170 Псковский приют «Лесопилка» просит помощи в расчистке снега 09.12.2022, 17:080 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 декабря
09.12.2022, 16:580 Туман с видимостью менее 500 метров опустится на Псковскую область 09.12.2022, 16:552 Снижение избирательного возраста привлечёт молодёжь к выборам, считают в ЛДПР 09.12.2022, 16:520 Об участии региона в программе комплексного развития сельских территорий рассказал Андрей Козлов 09.12.2022, 16:460 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про подмену понятий
09.12.2022, 16:380 Псковичей приглашают на первый лыжный старт на Соколихе 09.12.2022, 16:330 Интерактив: Вход в арку может стать последним 09.12.2022, 16:320 Каким аграриям подходит программа ввода земель в севооборот, объяснил Андрей Козлов 09.12.2022, 16:310 Муралы по мотивам «Алых парусов» нарисуют в Гдове
09.12.2022, 16:250 Горелку вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Пскове оформили по-новому 09.12.2022, 16:200 Более 7 млрд рублей дополнительно выделят на зарплаты медиков в 2023 году 09.12.2022, 16:170 Александр Котов о поправке к бюджету 2022 года и продаже лекарств в ФАПах 09.12.2022, 16:160 Мешковой способ сбора ТКО частично отменили в Кунье и Новосокольниках
09.12.2022, 16:110 Рост собственных доходов региона за счёт налоговых поступлений отметил Александр Братчиков 09.12.2022, 16:040 Юные великолучане посетят шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона в Москве 09.12.2022, 15:560 Псковичи могут купить квартиру в жилом комплексе «Притяжение» в ипотеку траншами 09.12.2022, 15:470 Почти 40 км трассы М-9 «Балтия» капитально отремонтировали в Себежском районе
09.12.2022, 15:390 Основную меру поддержки для крупных аграриев назвал депутат Псковского областного Собрания 09.12.2022, 15:370 Продукт «Росгосстраха» для питомцев «Зверьё моё» признали инновацией года 09.12.2022, 15:350 Каток открывается в Летнем саду Пскова 09.12.2022, 15:320 Интерактив: Цена улыбки
09.12.2022, 15:300 Елена Бибикова обсудила особенности выплаты пенсий с Псковским облсовпрофом 09.12.2022, 15:170 Политика Илью Яшина* обвинили в распространении фейков и лишили свободы 09.12.2022, 15:160 «Хайпожоры»: Снежный экзамен, похороны «Дождя»* и прощание с иллюзиями. ВИДЕО 09.12.2022, 15:140 Псковская область дополнительно получит свыше 11 млн рублей на оплату труда медработников
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru