Происшествия

Более шести миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области

Более шести миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района позвонили неизвестные лица. Они представились банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили им, что, якобы, во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов необходимо срочно перечислить денежные средства на «безопасные счета».

Одной пожилой женщине сообщили, что ее дочери будто бы грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. И ей незамедлительно требуется финансовая помощь.

Потерпевшие обратились в полицию. По данным происшествиям возбудили уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.