Происшествия

Гдович обокрал квартиру на берегу Чудского озера

Мужчину подозревают в незаконном проникновении в жилище и краже в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственного источника.

4 декабря в период времени с 10.00 до 11.00 подозреваемый, местный житель, незаконно проник в квартиру дома №16 в деревне Устье Гдовского района, откуда похитил имущество, принадлежащее хозяйке квартиры, на общую сумму около 3000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.