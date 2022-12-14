Происшествия

Россиянин перепутал друга с лосем на охоте и застрелил его

67-летний охотник перепутал друга с лосем и застрелил его в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Фото: СК России по Свердловской области

По версии следствия, 10 декабря подозреваемый, находясь на охоте вместе со своим знакомым, выстрелил из огнестрельного оружия в сторону лесного массива, где, как ему показалось, находился лось.

«Однако ранение в результате данного выстрела было получено напарником подозреваемого, которого охотник ошибочно принял за дикое животное», – отметили в СК.

От полученного ранения потерпевший через непродолжительное время скончался после того, как его доставили в больницу.

Расследование продолжается.