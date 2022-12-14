Происшествия

Двое жителей Себежского района украли алкоголь из местного магазина

Двое ранее судимых граждан жителей деревни Кузнецовка Себежского района украли из местного магазина алкоголь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 12 декабря в деревне Кузнецовка Себежского района из местного магазина путем отжатия металлической решетки окна была похищена алкогольная продукция. Сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались двое безработных, ранее судимых жителей Себежского района 1978 и 1990 годов рождения. В кратчайшие сроки раскрыть кражу помогло содействие местной жительницы.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Проводится расследование.