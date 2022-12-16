Происшествия

Острович приехал в Псков за наркотиками и попался полиции

Жителя города Острова привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение наркотического средства в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

В сентябре мужчина, находясь по месту своего проживания в городе Острове, заказал в Интернете наркотическое средство. Далее он получил данные от неустановленного лица с местом нахождения покупки на территории города Пскова. Прибыв к указанному месту, подсудимый нашёл застёгивающийся пакет с находящимся внутри наркотическим средством. После чего в ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия был задержан сотрудниками ОКОН Псковского ЛО МВД России на транспорте.

При личном досмотре у мужчины изъяли масло каннабиса (гашишное масло) общей массой 1 грамм, что составляет значительный размер.

Псковский городской суд с учётом признания подсудимым вины, раскаяния в содеянном, назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.