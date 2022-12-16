Происшествия

Число краж, грабежей и изнасилований выросло в Псковской области

Число регистрируемой преступности на территории Псковской области в январе-ноябре возросло на 4,1% (с 7 779 до 8 096). В России и в СЗФО аналогичный показатель снизился на 1,6% и 1,3%, соответственно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В рассматриваемый период на территории региона отмечается рост:

изнасилований (в том числе покушений) – на 100% (с 7 до 14). При этом в целом по России фиксируется снижение на 5,7%, в СЗФО – на 19,4%. Рост указанного вида преступлений отмечается Псковском районе (с 2 до 10);

краж – на 9,4% (с 2 592 до 2 836), по РФ фиксируется снижение на 3,9%, в СЗФО рост на 1,9%. Рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 614 до 829), Великих Луках (с 592 до 645), Псковском районе (с 194 до 260);

мелких краж – на 95,1% (с 122 до 238), по РФ отмечен рост на 36,2%, в СЗФО на 45,9%. Рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 61 до 165), Псковском (с 3 до 6), Пушкиногорском (с 3 до 10), Пыталовском (с 1 до 7), Себежском (с 0 до 2), Стругокрасненском (с 0 до 2) районах;

хищения чужого имущества, совершенного путем присвоения или растраты, – на 68,6% (с 35 до 59), по РФ фиксируется снижение на 4,5%, в СЗФО отмечается рост на 5,2%. Наибольший рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 7 до 27), Островском (с 0 до 4), Палкинском (с 1 до 6) районах;

грабежей – на 18,3% (с 104 до 123), по РФ наблюдается снижение на 6,5%, в СЗФО рост на 4%.

нарушений правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть лиц, – на 11,1% (с 36 до 40), по РФ наблюдается снижение на 6,8%, в СЗФО – 10,7%. Рост указанного вида преступлений отмечается в Бежаницком (с 0 до 3), Великолукском (с 1 до 2), Гдовском (с 0 до 1), Дедовичском (с 1 до 2), Новосокольническом (с 0 до 2), Печорском (с 1 до 4), Палкинском (с 1 до 2), Порховском (с 1 до 3), Себежском (с 0 до 2) районах.

Существенно отличается от общероссийской динамики показатели о преступлениях, совершенных: