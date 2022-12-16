Происшествия

Псковича осудят за угрозу убить бывшую сожительницу

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого 41-летнего псковича, который совершил угрозу убийством в отношении своей бывшей сожительницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в ходе дознания установлено, что днем 21 июня 2022 года мужчина находился в доме своей бывшей сожительницы, расположенном в селе Середка Псковского района, где распивал спиртное в компании из двух женщин и мужчины.

«В ходе застолья злоумышленник вновь воспылал чувствами к бывшей сожительнице, однако та их не оценила в результате чего возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил со стола металлическую вилку, зубцы которой прижал к шее потерпевшей, и с намерением вызвать у нее чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность крикнул ей: «Если ты ко мне не вернешься, я тебя убью!», тем самым демонстрируя реальность своих намерений», - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 119 ч.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.