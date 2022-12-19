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Пскович приехал в Астраханскую область со своим знакомым и убил его топором

Пскович подозревается в убийстве своего знакомого, с которым приехал в гости к своему родственнику в Астраханскую область. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Астраханской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Астраханской области

21-летний житель Пскова приехал в гости к своему родственнику в село Три Протока Приволжского района области со своим знакомым. 13 декабря в ходе распития алкоголя между псковичами возникла ссора. Подозреваемый схватил топор и нанес два удара в область головы 54-летнего потерпевшего. Хозяин дома, ставший свидетелем данного преступления, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.