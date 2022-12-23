Происшествия

Пскович не получил скидку на электронную сигарету и решил пойти на грабёж

Жителя города Пскова обвиняют в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что пскович решил продать через Интернет электронную сигарету. По объявлению к нему обратился молодой человек, они встретились. Покупатель пожелал приобрести товар за 2 000 рублей, однако продавец сообщил, что хочет продать сигарету за 2 500 рублей. Получив отказ в продаже, покупатель убежал от продавца, открыто похитив его товар.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.