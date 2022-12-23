Происшествия

Фальшивые деньги выявили в выручке торговой организации Острова

Денежную купюру достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки изъяли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В одном из финансовых учреждений города 22 декабря выявили фальшивую пятитысячную банкноту. По имеющимся сведениям, она поступила из торговой организации города Острова. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Если вы обнаружили поддельную купюру или стали свидетелем её изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону: 02», - напомнили в УМВД.