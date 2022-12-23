Происшествия

Пропавшего в декабре мужчину продолжают искать в Великих Луках

Алексея Семёнова 1974 года рождения разыскивают в Великих Луках. По имеющимся данным, вечером 6 декабря мужчина ушёл из дома на улице Рыкановской, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

Приметы пропавшего: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, тёмные короткие волосы, есть залысины.

Мужчина был одет в чёрную куртку (сверху – жилет темно-зелёного цвета), спортивные штаны чёрного цвета, утеплённые галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Семёнова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: +7 911 369 61 44, 8 (81153) 5-27- 94 или 02.