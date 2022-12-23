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Один из псковских осуждённых пропагандировал в тюрьме терроризм

Деятельность эмиссара международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами» («Партия исламского освобождения»*), причастного к пропаганде среди осуждённых идей радикального ислама, пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Мужчина по причине идеологической и религиозной вражды к людям, не исповедующим ислам, неоднократно обращался к группе осуждённых, отбывающих с ним наказание, с заявлениями о признании идеологии и практики терроризма правильными, чем формировал у слушателей интерес и позитивное отношение к вышеуказанной террористической организации и пропагандировал идеологию террора, рассказали в ведомстве.

Легализованные материалы послужили основанием для возбуждения следственным отделом УФСБ России по Псковской области уголовного дела по части 1 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

2-й Западный окружной военный суд признал фигуранта виновным, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и 5 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

* организация признана террористической на территории Российской Федерации, запрещена решением Верховного Суда РФ в 2003 году