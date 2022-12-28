Происшествия

Пожар потушили на лестничной клетке многоквартирного дома на Завеличье

Мусор загорелся на лестничной клетке многоквартирного дома на улице Киселева в Пскове 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 3.53. В пятиэтажном жилом доме на первом этаже сгорел мусор. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Ещё один пожар произошёл на улице Детской в Печорах в 22.18. В жилом доме сгорела сажа в дымоходе. По предварительной информации, причиной стал аварийный пожароопасный режим работы отопительного котла. Спасти от огня удалось жилой дом, хозяйственную постройку.

На улице Зеленой в деревне Мыза Красногородского района в 4.27 загорелась хозяйственная постройка. Огонь повредил потолок. Причина – предположительно неисправность дымовой трубы. Пожарные спасли от огня жилой дом и две хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина погибла при пожаре в деревне Ночево Красногородского района 27 декабря.