Происшествия

Водитель ВАЗа предстанет перед судом за смертельное ДТП в Порховском районе

В Порхове будут судить мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что 55-летний житель села Павы Порховского района 11 ноября, находясь в состоянии опьянения и двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109 по автодороге Береза - Городок в районе деревни Береза Порховского района со скоростью 100 километров в час, не справился с управлением автомобилем: транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось на крышу.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина, находящаяся в момент ДТП на переднем пассажирском сидении автомобиля, от полученных травм скончалась на месте.

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Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины. Санкция части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека) предусматривает наказание и в виде лишения свободы на срок на срок от пяти до двенадцати лет.