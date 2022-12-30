Происшествия

Оторванные пальцы и химические ожоги: как петарды калечат детей в Псковской области

Без фейерверка в Псковской области не обходится ни один Новый год. Декабрь для продавцов пиротехники – самый горячий месяц. «Огненные цветы», которые «распускаются» в небе, золотые искры, осыпающиеся на землю… Это зрелище завораживает и заставляет поверить в сказку. Разумеется, если после фейерверка на руках запускавшего не остаются кровоточащие раны. Если он не получает химические ожоги и не попадает в разгар праздника в больницу. Новые жертвы петард в Псковской области уже есть. В их числе дети.

Фото: pexels.com

Как часто пиротехника доводит до больницы? Почему в руках подростков она представляет опасность? Сколько в этом году в регионе стоит пиротехника? И как её безопасно запустить, узнал «МК в Пскове». Подробности здесь >>>>