Происшествия

Псковские пенсионеры отдали мошенникам более 150 тысяч рублей

Трое пенсионеров из Пскова передали мошенникам более 150 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителям Пскова 1935, 1939 и 1944 годов рождения позвонили неизвестные лица. Они сообщили пожилым горожанам, что их внуки и родственник за якобы совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. И предложили решить возникшие проблемы финансовым путем. Пенсионеры, поддавшись на ухищрения мошенников, передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам свои сбережения.

Вскоре выяснилось, что этих горожан обманули. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

А еще одной псковичке звонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником биржевой платформы. Он предложил собеседнице свое содействие в получении прибыли в брокерской компании. При этом обманным путем завладел деньгами горожанки в сумме более 400 тысяч рублей.