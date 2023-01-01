Происшествия

Парильное помещение загорелось в двухэтажной бане в Пскове в Новый год

Парильное помещение загорелось в Пскове 1 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 14:30 пожарным поступило сообщение о возгорании на улице Ранней.

В двухэтажной бане выгорело парильное помещение.

Предположительная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки.

В 9:21 в МЧС сообщили о пожаре в деревни Ручьи-2 Псковского района. Сгорел сарай, гараж и автомобиль ЛуАЗ. По предположению сотрудников ведомства, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем владельца.

А в 19:45 в деревне Коршилово Пушкиногорского района горел жилой дом. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.