Происшествия

Чайный сервиз и музыкальный центр похитил бездомный из дачи в Порховском районе

Порховская полиция раскрыла дачную кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в конце сентября 2022 года в деревне Славковичи из дачного дома, принадлежащего жителям Санкт-Петербурга, через разбитое окно похитили швейную машинку, печной настил, чайный сервиз и музыкальный центр.

По предварительным сведениям, причиненный ущерб превысил 14 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими, установили подозреваемого. Это 41 летний безработный мужчина без определенного места жительства, ранее уже судимый. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного имущества изъята. Ведется следствие.