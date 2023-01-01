Происшествия

Скоропостижно скончался бывший директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв

Бывший директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселёв скоропостижно скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 5 января 2023 года скоропостижно скончался наш друг и коллега Юрий Николаевич Киселёв. Коллектив Псковского музея-заповедника скорбит вместе с родными и близкими Юрия Николаевича и выражает им глубочайшие соболезнования», – написали в Псковском музее-заповеднике.

Прощание состоится 7 января в 11:30 в храме Дмитрия Солунского по адресу: Плехановский посад, 74.