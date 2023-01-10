Происшествия

Пскович пригласил к себе домой женщину и убил её, выталкивая за дверь

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали 55-летнему жителю Пскова по делу об избиении знакомой со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

3 января 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Олега Кошевого в городе Пскове тела местной жительницы. Согласно заключению судебно-медицинского исследования, смерть наступила в результате травматического шока, вызванного множественными травмами тела.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, к преступлению причастен житель города Пскова, который незадолго до этого познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. 3 января обвиняемый пригласил к себе домой потерпевшую. В ходе застолья между ними произошёл конфликт. Тогда он избил её и вытолкал из квартиры. В результате женщина получила телесные повреждения, от которых она скончалась на месте преступления.

Мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.