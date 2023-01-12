Происшествия

Мужчина украл еду в псковском магазине

34-летний мужчина украл еду в псковском магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

12 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что мужчина совершил хищение продуктов питания из магазина на улице Кузбасской Дивизии.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича, который похитил из торгового зала продукты питания. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.