Происшествия

Осуждённый около двух лет пропагандировал криминал в псковской колонии

Осуждённого, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Псковской области, признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

Установлено, что в 2020 году осуждённый, отбывая наказание в исправительном учреждении на территории Псковской области, принял предложение от человека, занимающего более высокое положение в криминальном сообществе в данном учреждении, вступить в ячейку экстремистского движения, деятельность которого основана на криминально-экстремистской идеологии, после чего вплоть до 2022 года он пропагандировал среди осуждённых криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении администрации учреждения.

Противоправные действия осужденного пресекли благодаря совместной работе сотрудников региональных управлений СК, ФСБ и ФСИН.

Ранее осужденный отбывал наказание за совершение преступлений в сфере оборота наркотиков. Теперь его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Виновному назначили наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.