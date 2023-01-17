Происшествия

Грабёж в одном из городских кафе раскрыла псковская полиция

Полиция города Пскова нашла грабителя, который похитил портативную колонку в одном из городских кафе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре утром 14 января из помещения кафе на улице Алехина посетитель без применения насилия открыто похитил портативную аудиоколонку, после чего скрылся. Об этом полицейским сообщил продавец кафе.

Подозреваемый – безработный пскович 1995 года рождения. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

В ходе обыска похищенное изъяли. По имеющимся данным, аудиоколонку горожанин намеревался продать, но не успел. Ведётся следствие.