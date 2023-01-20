Происшествия

Личность погибшего при пожаре мужчины устанавливают псковские полицейские

Полиция устанавливает личность неизвестного мужчины, труп которого без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен 15 января 2023 года в районе кладбища Орлецы-1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 60-65 лет, высокого роста, плотного телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко стриженые, лобная залысина, нос прямой.

Был одет:сераяфутболка, джинсы синего цвета с черным ремнем, ботинки зимние, высокие на шнурках коричневого цвета, подошва бежевого цвета (размер 44). При нем были часы марки «ЗИМ» на серебристом металлическом ремешке.

Предположительно, погибшим может быть Игорь Самсонов, добавили в ведомстве. Возможно, он прибыл из другого региона.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о гражданине, просят обратиться по телефонам: 8-921-118-23-42, 59-63-09, 59-63-29, 59-63-22.