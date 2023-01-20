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Происшествия

Мужчина попытался украсть продукты питания из псковского магазина

22.01.2023 14:06|ПсковКомментариев: 0

Мужчину задержали в Пскове по подозрению в краже 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» из торгового центра, расположенного на Рижском проспекте. На место срабатывания сигнализации был направлен экипаж группы задержания. Прибыв на охраняемый объект, росгвардейцы выяснили у работников службы контроля причину нажатия тревожной кнопки. Было установлено, что один из посетителей совершил хищение продуктов питания.

Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего псковича и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: #Росгвардия #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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