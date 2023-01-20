Происшествия

Неизвестные запустили фейерверк во дворе на улице Никольской в Пскове и попали в машины

Неизвестные запустили фейерверк в одном из дворов на улице Никольской в Пскове и попали в машины. Об этом сообщила местная жительница в группе «Микрорайон Родина – Никольская и Владимирская» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Елена Сережкина

«Народ вообще головой не думает. Часть фейерверка полетела в д. Сад, часть в стоящие машины», - прокомментировала женщина. Подписчики группы отметили, что по правилам запускать фейерверк можно не ближе, чем в 150 метрах от жилых домов и сооружений.

«У людей совести нет совсем. У самих дети же есть. А они это шоу возле детского сада устроили. О последствиях совсем не думали?» - задалась вопросами другая подписчица группы.

Видео: Вероника Берестень

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов ответил, что личность водителя, который запускал фейерверк установлена и попросил жителей, чье имущество пострадало в результате происшествия, обратиться в управляющую компанию.