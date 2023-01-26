Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Газ в быту
Господин Рейтингомер
Для здоровья трудящихся
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
100 псковских миллионеров
Догазификация курс на ускорение
Политические итоги-2022
Цифровая гигиена для детей
в Кремль платно
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Происшествия 26.01.2023 09:460 Врачи борются за жизнь упавшего с 14-го этажа псковича 29.01.2023 12:590 Сбежавшего из больницы полгода назад мужчину продолжают разыскивать в Пскове 29.01.2023 12:390 Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с множественными переломами рёбер 29.01.2023 12:020 Мужчину с ирокезом и в военной одежде разыскивают в Псковской области 29.01.2023 11:280 Пскович пронёс мимо кассы спиртные напитки и попался росгвардейцам 29.01.2023 10:480 Двухэтажный дом сгорел в деревне Кулье Печорского района
 
 
 
Самое популярное 22.01.2023 21:152 В России изменились правила выплаты аванса работникам 24.01.2023 16:154 В Пскове умерла пенсионерка, которая кричала о помощи на весь подъезд 25.01.2023 12:412 Вакханалия у проруби 23.01.2023 09:500 В Печорах автомобилист наехал на 20-летнюю девушку, которая лежала на дороге 24.01.2023 17:158 Борисовичи в ближайшее время станут территорией Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Сбежавшего из больницы полгода назад мужчину продолжают разыскивать в Пскове

29.01.2023 12:59|ПсковКомментариев: 0

Вадима Подоянова 1964 года рождения продолжают разыскивать в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области 

Уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Его приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, седые волосы, голубые глаза.

Был одет в майку (бело-голубые полоски), коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.

Теги: #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу об исключении из школьного курса литературы произведений, которые, по мнению чиновников, «не выдержали испытания временем»?
В опросе приняло участие 260 человек
29.01.2023, 13:330 Битва за Новосокольники стала примером мужества и героизма – Александр Козловский 29.01.2023, 13:160 Печорские сето раскрыли рецепт национального блюда на федеральном телеканале 29.01.2023, 12:590 Сбежавшего из больницы полгода назад мужчину продолжают разыскивать в Пскове 29.01.2023, 12:390 Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с множественными переломами рёбер
29.01.2023, 12:220 Михаил Ведерников поздравил жителей Новосокольнического района с памятной датой освобождения от захватчиков 29.01.2023, 12:020 Мужчину с ирокезом и в военной одежде разыскивают в Псковской области 29.01.2023, 11:430 Умер лидер рок-группы Television Том Верлен 29.01.2023, 11:280 Пскович пронёс мимо кассы спиртные напитки и попался росгвардейцам
29.01.2023, 11:130 Международный день без Интернета празднуют 29 января 29.01.2023, 10:480 Двухэтажный дом сгорел в деревне Кулье Печорского района 29.01.2023, 10:300 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Новосокольническом районе 29.01.2023, 10:050 Пенсионерка попалась на фиктивной регистрации гражданина Армении в Палкинском районе
29.01.2023, 09:441 Неочевидную опасность привычки переносить болезни на ногах назвала эндокринолог 29.01.2023, 09:220 Россиянин зарезал сына и бывшую жену, а после покончил с собой 29.01.2023, 09:000 Псковичи нарисовали открытки к 23 февраля для лимитированной серии 28.01.2023, 22:000 Приём заявок на фотоконкурс «Открытый взгляд» продолжается в Псковской области
28.01.2023, 21:560 Великолукский боксёр Мухаммад Шехов победил в главном поединке турнира в Екатеринбурге  28.01.2023, 21:380 Как появляются фобии в еде, объяснила диетолог 28.01.2023, 21:170 Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в России в 2022 году 28.01.2023, 20:550 Какая скидка продолжает действовать на Госуслугах, напомнили псковским автомобилистам
28.01.2023, 20:370 Пять спортсменов из Пыталовского района представят регион на первенстве СЗФО по ММА 28.01.2023, 20:190 О смертельной опасности работы «на удаленке» предупредили россиян 28.01.2023, 20:000 Выставка «Камень. Дерево. Бумага» откроется в псковской галерее «Цех» 28.01.2023, 19:410 Четвёртый этап кубка Псковской области по лыжным гонкам состоялся в Печорском районе
28.01.2023, 19:232 Михаил Ведерников о дорожном нацпроекте: На этот год планы ещё амбициознее 28.01.2023, 19:030 Реставрационные работы Лазаревской церкви продолжают в Псково-Печерском монастыре 28.01.2023, 18:440 Почти 18 тысяч человек посетили мероприятия Полистовского заповедника в 2022 году 28.01.2023, 18:250 Главную новогоднюю ель демонтировали в центре Пскова
28.01.2023, 18:040 Псковичам перечислили причины, когда можно проигнорировать предложение о работе 28.01.2023, 17:450 Минпромторг предложил начать маркировку детской воды с 1 сентября 28.01.2023, 17:240 Чемпионат и первенство Псковской области по тхэквондо ИТФ проходит 28 января 28.01.2023, 17:050 Эксперт назвал неожиданные товары, у которых есть свой срок годности
28.01.2023, 16:480 Следы волков обнаружили на озере во время рыбалки в Плюсском районе. ФОТО 28.01.2023, 16:300 Ещё 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 28.01.2023, 16:110 Юный пскович занял второе место на всероссийских соревнованиях по дзюдо 28.01.2023, 15:530 Презентован первый сборник по итогам «Школы критики» имени Валентина Курбатова в «Михайловском»
28.01.2023, 15:350 Более миллиона рублей похитили мошенники у жителей Пскова и Гдовского района 28.01.2023, 15:140 Гриппом можно заболеть дважды за сезон - Роспотребнадзор 28.01.2023, 15:000 Сериал «Король и шут» выйдет в России 2 марта 28.01.2023, 14:550 Как визуально определить прочность льда, объяснили псковичам
28.01.2023, 14:340 Ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных предложили в Госдуме 28.01.2023, 14:150 Стадо косуль в Тригорском парке сфотографировал сотрудник «Михайловского» 28.01.2023, 13:530 Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 28.01.2023, 13:410 До -9°C и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 29 января
28.01.2023, 13:230 Лису заметили в Опочке. ВИДЕО 28.01.2023, 13:040 Создание купола часовни в память жертв COVID-19 завершили в Пушкиногорском районе 28.01.2023, 12:450 Мужчину с горбинкой на носу продолжают разыскивать в Пскове 28.01.2023, 12:270 Островский район занял второе место в конкурсе регионального МЧС
28.01.2023, 12:080 Кто чаще изучает несколько иностранных языков в Пскове, выяснили эксперты 28.01.2023, 11:500 Огонь повредил квадроцикл и моторную лодку в псковском гараже 28.01.2023, 11:320 Автобусы маршрута №4 в Пскове не будут заезжать в аэропорт 30 января 28.01.2023, 11:130 Снижающий стрессоустойчивость продукт назвал эксперт
28.01.2023, 10:540 Каток продолжает работать в Финском парке Пскова 28.01.2023, 10:350 Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Великих Луках 28.01.2023, 10:161 Что делать при падении на лёд, рассказали псковские медики 28.01.2023, 09:570 Международный день защиты персональных данных отмечают 28 января
28.01.2023, 09:390 Циклоны определят погоду европейской части России - синоптики 28.01.2023, 09:180 Стандарт на алкозамки для автомобилей утвердили в России 28.01.2023, 09:000 Подготовку Печор к празднованию 550-летия обсудили в Минстрое 27.01.2023, 22:300 Псковичек приглашают принять участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество»
27.01.2023, 22:200 Публичные слушания о создании Новоржевского муниципального округа пройдут 12 февраля 27.01.2023, 22:140 Творческая экспедиция с участием художников из 16 стран мира пройдёт в Псковской области 27.01.2023, 22:000 Видеоролики на правовую тематику запишут для детей в Псковской области 27.01.2023, 21:400 «Дуэльную» графику конца XIX - первой половины XX века экспонирует «Михайловское»
27.01.2023, 21:400 Великолучанин попросил телефон на время и продал его 27.01.2023, 21:365 «Экопром» начал публиковать истории участников своей группы в Сети 27.01.2023, 21:232 Семь модульных некапитальных отелей создадут в Псковской области 27.01.2023, 21:230 Столб упал на автобусной остановке в Пскове. ФОТО
27.01.2023, 21:190 Псковские курсанты оказали правовую помощь осужденным 27.01.2023, 21:000 Употребление энергетиков может спровоцировать инфаркт миокарда, предупредила невролог 27.01.2023, 20:400 Пропавшего мужчину разыскивают в Великих Луках 27.01.2023, 20:190 О судьбе псковички в блокадном Ленинграде рассказали архивисты
27.01.2023, 20:180 Телефон горячей линии главного врача появился в Псковской областной клинической больнице 27.01.2023, 20:000 Псковским курсантам ФСИН напомнили о вреде наркотиков 27.01.2023, 19:400 Кражу велосипедов раскрыли в Дедовичах 27.01.2023, 19:200 Когда человека должен насторожить непроходящий кашель, объяснил врач
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru