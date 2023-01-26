Происшествия

Три дома горели в Псковской области в воскресенье

Пенсионер погиб при пожаре в деревне Кулье Печосркого района 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт управления ведомства в 00:15. Из-за аварийного режима работы отопительной печи сгорел двухэтажный жилой дом. На месте происшествия было обнаружено тело гражданина 1946 года рождения.

Кроме того, в этот день в 9:19 в деревне Баёво Псковского района в дачном доме в комнате огнем повреждена стена в результате возгорания. Предварительная причина – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

В 9:55 в деревне Лющик Бежаницкого района в многоквартирном жилом доме №17 на улице Октябрьской огонь повредил пол. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти одного человека.