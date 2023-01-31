Происшествия

До смерти избивший свою мать острович отправится в тюрьму

Мужчину в Острове признали виновным в убийстве своей матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Установлено, что вечером 1 февраля 2022 года подсудимый был в гостях у матери в доме на улице Фрунзе в Острове. В ходе ссоры мужчина свыше 30 раз ударил мать руками и подручными предметами, причинив телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте преступления.

Суда назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.